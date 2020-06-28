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ASELSAN'dan Kara Kuvvetlerine 'ejderha gözü'

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Portatif Termal Kamera sözleşmesi kapsamında, son parti Dragoneye Elektro-Optik Sensör Sistemi teslimatı tamamlandı.

ASELSAN'dan Kara Kuvvetlerine 'ejderha gözü'

ASELSAN, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ürettiği Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi teslimatını tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Portatif Termal Kamera sözleşmesi kapsamında son parti teslimatı gerçekleştirildi. Böylece sözleşme kapsamında tüm teslimat yükümlülükleri başarıyla tamamlanarak sistemler Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulmuş oldu.

Dragoneye Sistemi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özellikle sınır birliklerinde ve karakollarda yoğun ve etkin şekilde kullanılıyor.

Soğutmalı Termal Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Kamerası, Lazer Mesafe Ölçer, Dijital Manyetik Pusula ve GPS alt sistemlerini içeren entegre bir elektro-optik sensör sistemi olan Dragoneye, araç üstü ve sabit kullanım amacıyla olmak üzere iki farklı konfigürasyonda üretiliyor.

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