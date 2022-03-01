ASELSAN büyümeye devam ediyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Yüksek teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerledik." dedi.

BİLİM-TEKNOLOJİ 01.03.2022, 22:08
ASELSAN büyümeye devam ediyor

ASELSAN’ın 2021 yılı cirosu geçen yıla göre yüzde 25 büyüyerek 20,1 milyar liraya ulaştı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam eden şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 5,5 milyar liraya yükselirken net karı da 7,1 milyar lira seviyesine ulaştı.

Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 56 olarak gerçekleşirken faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları geçen seneye göre yüzde 42 artış göstererek 2,4 milyar lira oldu.

"İstikrarlı büyümeye devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayii alanında lider olarak 46 yılı geri bırakan şirketlerinin belirsizliklerin kendini fazlaca gösterdiği 2021 yılında 2 milyar dolar üzerinde yeni iş aldığını bildirdi.

ASELSAN’ın bakiye siparişlerinin ise 2021 sonu itibarıyla 8,5 milyar dolar olduğunu belirten Görgün, "Satış ve üretim ağımızla küresel çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye devam ettik. 2021 yılında, bugüne kadar hiç satış yapılmamış 6 yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin satışını gerçekleştirdik. Son 3 yılda kullanıcımız olan ülke sayısına 15 yeni ülke ekleyerek bu sayıyı 78’e yükselttik." ifadelerini kullandı.

İstikrarlı büyümelerini teminen 2021’de de Ar-Ge faaliyetlerine 5 bini aşkın Ar-Ge personelleriyle devam ederek, 632 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaptıklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"2021 yılında Ar-Ge 250 Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri araştırmasında birinciliği elde ettik. Savunma Sanayii Başkanlığımız öncülüğünde bağımsız milli teknolojiler hedefiyle yürüdüğümüz yolda bir seneyi daha geride bırakırken her günümüzü daha güçlü Türkiye için çalışarak geçirdik. Pandeminin ikinci yılında da ASELSAN, yatırımları ile büyümeye devam etti. Yüksek teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerledik. Ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirirken toplam satışlarımızı yüzde 25 artışla 20 milyar liranın üzerine taşıyarak ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdük."

"Önceliğimiz millileştirme"

Haluk Görgün, ASELSAN olarak ürün ve sistemlerini milli imkanlarla geliştirmek, savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak, geleceğin ürünlerine yatırım yapmak, ülkemiz savunma sanayii ekosistemine tedarik zinciri yönetimi açısından yüksek ölçüde destek vermek amacıyla kesintisiz çalıştıklarını belirtti.

Görgün, şöyle devam etti:

"Geride bıraktığımız yılda 3 bin 300’ü yurt içi olmak üzere, 5 bin 500’ün üzerinde tedarikçimize 1,5 milyar dolar tutarında satın alma siparişi verdik. Bu siparişlerin 1 milyar doların üzerinde kalan kısmını yurt içi tedarikçilerimize verilen siparişler oluşturdu. Tedarikçilerimizi 2021 yılında da finansal anlamda güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettik. 2021 yılında pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yurt içi tedarikçilerimize 1 milyar doları aşan bir tutarı aktardık."

Tam bağımsız tedarik zinciri ekosistemi için tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Görgün, "2021 yılında 197 ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son üç yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 500’ün üzerine çıkartarak 200 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve küresel düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. ASELSAN, savunma alanıyla sınırlı kalmayıp; ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık ve finansal teknolojilerde millileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra uydu ve uzayda da geliştirdiğimiz görev yükü ve ekipmanlarla savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ülkemizin dışa bağımlılığını ciddi ölçüde ortadan kaldırdık. Bu kapsamda 19 Aralık 2021’de yörüngeye oturtulan TÜRKSAT-5B ile şirketimiz global düzeyde güvenirliliğini bir kez daha kanıtladı. TÜRKSAT-6A ve TUMSİS X-Bant Görev Yükü kapsamında geliştirilen sistemler ile ASELSAN uzay alanında yetkin ürünler geliştirmeye devam etti."

"Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, ASELSAN'ın, profesyoneller için her zaman bir cazibe merkezi olduğuna işaret ederek, 2021’de iş sürekliliğini daha kaliteli hale getirecek insan kaynakları uygulamalarına imza attıklarını belirtti. Görgün, ASELSAN ailesine 1.176 kişiyi daha katarak, böylece çalışan sayılarının 9 bin 460 kişiye ulaştığını bildirdi.

Ülkenin sahip olduğu öncelikler ASELSAN için yol gösterici olduğunu belirten Görgün, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirlik, odak konularımızın başında yer almaktadır. Şirketimizin operasyonlarında ve stratejisinde ön planda tuttuğu bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını, Karbon Salınım Raporlaması ile sağlanan uluslararası düzeydeki başarı ile hem yatırımcılarımızın hem de tüm paydaşlarımızın bilgisine sunduk. ASELSAN olarak küresel ortalamanın üzerinde bir puan alarak iklim değişikliği çalışmalarımızı sürdürdük. 2021’de şirketimiz yıllardır koruduğu İklim Lideri unvanına bir yenisini daha ekleyerek Yeşil Dünya Elçisi oldu ve Uluslararası Green Apple Çevre Ödülleri’nde gümüş ödülü aldı. Kullandığımız kaynakların sorumlu ve etkin yönetimi doğrultusunda, faaliyetlerimizde bilinçli ve verimli enerji kullanımını gözeten bir yönetim yaklaşımı olan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin uygulama sürecini başarıyla yönetmeye 2021’de de devam ettik."

Bu başarılara yetkin insan kıymetleri ve tedarikçileriyle birlikte koştuklarını ifade eden Görgün, "Tüm paydaşlarımıza bize güvendikleri ve hep yanımızda oldukları için teşekkür eder, başarımızın artarak devam etmesini temenni ederim." ifadesini kullandı.

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