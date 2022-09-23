Arı zehrinin kalitesini etkileyen üretim faktörleri TÜBİTAK destekli projeyle belirlenecek

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından hazırlanan TÜBİTAK destekli projeyle Türkiye'de tıbbi ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan arı zehrinin "Apiterapötik (arı ürünlerinin tedavi edici etkisi) değeri"ni etkileyen üretim faktörlerinin belirlenerek arıcıların daha kaliteli şekilde üretim yapmaları hedefleniyor.

Dünya bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'de son dönemlerde arı zehri üretimi de yaygınlaşıyor. Özellikle ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz), MS (Multiple Skleroz), romatizma, kas, felç, nörolojik (Alzheimer, parkinson gibi) ve merkezi sinir sistemi hastalıklarının tedavisindeki ilaçlar ile kozmetik sektöründe saç dökülmeleri, akne ve kırışıklık giderici gibi ürünlerde ham madde olarak kullanılan arı zehrinden yılda 100 kilogram ürün alınırken, bunun yüzde 80'i ihraç ediliyor.

İlaç ve kozmetik sektöründeki önemi dolayısıyla üretimin kaliteli ve doğru metotlarla yapılabilmesi için yeterli veri bulunmadığından yola çıkan DAGEM'de görevli akademisyenler, "Bal Arısı Zehrinin Apiterapötik Değerini Etkileyen Üretim Faktörlerinin Belirlenmesi ve Standardizasyonu Projesi" hazırladı.