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Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook’u tehdit ettiği ortaya çıktı

Apple'ın, Instagram ve benzeri uygulamalar üzerinden "köle ticareti" yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Facebook’u uygulama mağazasından ürünlerini çıkartmakla tehdit ettiği öğrenildi.

Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook’u tehdit ettiği ortaya çıktı

Wall Street Journal’ın (WSJ) yayınladığı Facebook’un şirket içi raporları, 2019 yılında BBC’nin Instagram benzeri uygulamalar üzerinden köle satıldığını ortaya çıkarmasının ardından Facebook’un, Apple’dan uygulama mağazasından çıkartılma uyarısı aldığını ortaya koydu.

Uygulamaların indirildiği uygulama mağazalarının sahibi olan Apple ve Google, haberin yayınlanmasının ardından harekete geçerken, Apple’ın uygulama geliştiricilerin "derhal sorunu giderici önlemler almasını" istediği öğrenildi.

Öte yandan, WSJ, şirket içi raporlara göre Facebook’un, bu problemden BBC’nin haberinden önce haberdar olduğunu ve konuyu araştırdığını bildirdi ancak haberin yayınlanmasının ardından ilgili hashtag’leri yayından kaldırdığını ve ilgili hesapları kapattığını bildirdi.

BBC Arapça’nın haberi, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te ev hizmetçilerinin Instagram’ın da aralarında bulunduğu uygulamalar üzerinden alınıp satıldığını ve iradeleri dışında, kapalı kapılar ardında tüm haklarından yoksun biçimde tutulduğunu açığa çıkartmıştı.

Facebook eleştirilerin hedefinde

WSJ’nin Facebook’ın şirket içi raporlarını yayınlamaya başlamasının ardından Facebook, ABD’de sert eleştirilerin hedefi olmayı sürdürüyor.

Salesforce’un CEO’su ve Time dergisinin sahibi olan teknoloji milyarderi Marc Benioff, "Facebook, Amerika ile ilgili yanlış olan her şeydir" açıklamasını yaptı.

Benioff, Facebook'la ilgili haberler üzerine CNN’e yaptığı açıklamada, "Facebook’un dünyayı nasıl etkilediğine bakın: siyasi süreçlerden, iklim krizine ve pandemiye tüm önemli başlıklarda sorunlar güvensizliğe dayanıyor ve bu güvensizliği sosyal medya şirketleri yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Facebook’u daha önce de eleştiren ve Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in değeri 1 trilyon dolara yaklaşan imparatorluğunun bölünmesi gerektiğini ifade eden Benioff, ABD Kongresini, Facebook’un dezenformasyon problemiyle mücadele etmeye çağırdı.

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