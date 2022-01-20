Antarktika bilim seferinde kullanılacak milli teknolojiler, sefer ekibine teslim edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürünü test edilmek üzere Antarktika sefer ekibinin hizmetine sunduklarını belirterek, "Hedefimiz Antarktika Anlaşmalar sisteminde 'Danışman Ülke' statüsü kazanarak, Beyaz Kıtada bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır." dedi.

"6. Ulusal Antarktika Bilim Seferinde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni", Ankara Valisi Vasip Şahin'in de katılımıyla TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleşti.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her alanda öncü ülkelerden biri yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen projelerin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Savunma sanayiinden dijital teknolojilere, elektrikli araçlardan uzay çalışmalarına kadar farklı alanlarda büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek üzere çalıştıklarını vurgulayan Varank, kutup araştırmalarının da bu vizyonla yürüttükleri önemli faaliyetlerin arasında yer aldığını kaydetti.

Varank, 2017'den bu yana kıtaya beş bilim seferi düzenlediklerini anımsatarak, "Hedefimiz Antarktika Anlaşmalar sisteminde 'Danışman Ülke' statüsü kazanarak, Beyaz Kıtada bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır." ifadesini kullandı.

"Bugün bir bakan Antartika'ya gitse, 'tatile gitti' derler"

İki gün sonra, 20 kişilik bir ekiple altıncı sefere çıkacaklarını bildiren Varank, şöyle konuştu:

"Bunun kutup bilimine gönül verenler için çok heyecan verici bir süreç olduğunun farkındayım. İnanın ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Çok istememe rağmen bu ekibe dahil olmadım. Belki bakanlıktan sonra nasip olur. Biliyorsunuz Türkiye'de siyaset zor. Bugün bir bakan Antarktika'ya gitse 'bakan kutuplara tatil yapmaya gitti' derler. Onun için şimdilik sadece ekibimizi destekliyoruz."

Varank, doğal bir laboratuvar hüviyetinde olan kutupların dünyanın geçmişine de bugününe de ışık tutabilecek bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Kıtada yapılacak her bir keşfin doğanın, canlıların ve yerkürenin anlaşılması noktasında çok kıymetli olduğunu ifade eden Varank, iklim değişikliği başta olmak üzere birçok sorunun çözümünün aslında kutuplarda gizli olduğunu belirtti.

Varank, tüm dünyayı ilgilendiren sonuçlar doğurabilecek bu çalışmalarda, Türkiye'nin en ön sıralarda yer almasından gerçekten gurur duyduklarını vurguladı.

Ekibi yaklaşık bir buçuk aylık zorlu bir yolculuğun beklediğini ifade eden Varank, Kovid-19 önlemleri ve tüm dünyada yükselen vakaların, seferin zorluğunu daha da artıracağını söyledi.