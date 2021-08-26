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Antalya'da öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

Serik ilçesindeki Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tasarladıkları elektrikli araç ile TEKNOFEST yarışlarına katılacak.

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

Lisenin danışman öğretmeni Sedat Ünlü'nün koordinesindeki 9 öğrenci, TÜBİTAK'ın verdiği destekle tüm aksamını kendilerinin tasarladığı elektrikli araç üretti.

Takımın, 15 Haziran'da yapımına başladığı elektrikli araç 4 Ağustos'ta tamamlandı.

"Hole in one" adı verilen araç, test sürüşlerindeki performansıyla da sevindirdi.

Elektrikli aracın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST-2021) liseler arası elektrikli araç yarışlarında Antalya'yı temsil edeceği bildirildi.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, gazetecilere, öğrencilerin TÜBİTAK desteğiyle başarılı bir çalışmaya imza attığını kaydetti.

Gençleri teşvik etmenin önemine vurgu yapan Kurdoğlu, elektrikli aracın tasarlanmasında emeği geçenleri tebrik ettiğini dile getirdi.

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