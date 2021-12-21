Anadolu'da 'Kara Akrep' olarak bilinen türün Türkiye'ye özgü olduğu kanıtlandı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen ve bugüne kadar İran kökenli zannedilen kara akrebin, Türkiye'ye özgü yeni bir çeşit olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

21 Aralık 2021 Salı 21:28