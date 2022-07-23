Alternatif enerjili araçlar Kocaeli'deki TEKNOFEST yarışlarında piste çıktı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 34, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 37 araç start aldı.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları "elektromobil" ve "hidromobil" olmak üzere iki kategoride yapılıyor. Bu yıl ilk defa takımlardan 2 koltuklu ve 4 tekerli konseptte araçlar istenirken, yerli parça üreterek yarışa katılma zorunluluğu da bu yıl birden 2'ye çıkarıldı. Yarışlarda her aracın en fazla 65 dakika içinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte 30 turu tamamlaması bekleniyor.