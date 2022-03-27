Alternatif batarya teknolojileri, nikel fiyatlarının elektrikli araç sektörüne etkisini hafifletebilir

Dünyanın en büyük nikel üreticilerinden Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ortaya çıkan tedarik endişeleriyle 8 Mart'ta rekor kıran nikel fiyatları ton başına 100 bin doları aşmış ve Londra Metal Borsası'nda (LME) nikel işlemleri askıya alınmıştı.

Borsada geçen hafta yeniden işleme açılan nikel yüzde 8,5 düşüş kaydettikten sonra işlemler "teknik sistem hatası" gerekçesiyle yeniden askıya alınmış ancak kısa süre sonra tekrar işlemler başlamıştı.

Uzmanlar, nikel arzına yönelik endişelerin hem enerji endüstrisini hem de elektrikli araç piyasasını etkileyeceğini ancak batarya teknolojilerinde farklı kaynakların kullanımına geçişle bu sürecin daha kısa vadeli atlatılmasının mümkün olabileceğini ifade ediyor.