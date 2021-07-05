Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar küçükçekmece belediyesi koronavirüs Gleb Parfenov Homofobi özge gürel
Emeklilerimizin aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz
Emeklilerimizin aylıkları ile bayram ikramiyelerini...
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin...
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık soru hazırlandı
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet...
Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak
Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye...

Aksungur İHA'nın kameraları orman yangınlarına odaklandı

Aksungur İHA'nın kameraları orman yangınlarına odaklandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞyerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), yangınla mücadelede hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İHA, göreve başladığı 1 Haziran'dan itibaren yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğüne nefes aldırıyor.

Yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi bulunan Aksungur İHA, SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği veriyor. Sistem, hedef tespit, teşhis ve gözetleme çalışmalarında yangınla mücadeleye önemli katkı sağlıyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.