Akıllı telefon üreticisi Vivo, Türkiye'deki pazar payını artırmayı hedefliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçen yıl 20 milyon dolarlık yatırımla fabrika açarak Türkiye'de üretime başlayan Çin menşeli akıllı telefon üreticisi Vivo, ülkedeki pazar payını kısa vadede yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor.
Vivo Türkiye Genel Müdürü Hailu Hong, Türkiye'nin akıllı telefon üreticileri için etkileyici ve heyecanlandırıcı bir pazar olduğunu anlattı.
Genç popülasyonu olan ve büyüyen bir ülke olduğu için burada yatırım kararı aldıklarını dile getiren Hong, "Sektör bilgilerine göre, 2020'de Türkiye'de 12 milyon telefon satıldı. Gebze'de bulunan bu fabrikamız, yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alana ve yıllık 5 milyon telefon üretim kapasitesine sahip. Yaptığımız bu yatırımla uzun vadede 2 bin kişilik istihdam planımız var. Şu anda yaklaşık 250 civarında çalışanımızla istihdamı yıl sonuna doğru artırmayı planlıyoruz." dedi.
Akıllı telefonların yanı sıra kulaklık ve tablet de ürettiklerini anlatan Hong, "Özellikle kamera ve yenilikçi tasarımlarıyla markamız ön plana çıkmaktadır. Y serisi modellerimiz, Türkiye'de ön plana çıkıyor. Bu yıl yenilikçi ve özgün tasarımıyla V model serisini de Türkiye pazarında satışa sunduk." diye konuştu.
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