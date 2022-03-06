Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM'i ziyaret etti
Türkiye’nin uzay ve havacılık alanında ilk interaktif merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward'ı ağırladı.
GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, uzay ve havacılık alanında dünyanın ilk 5 merkezi arasında yer alan GUHEM'i, Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward ve Airbus Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi Mustafa İlarslan ziyaret etti.
Konuklar, GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile merkezdeki düzenekleri deneyimleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM'in çocuklar için ilgi çekici ve öğretici bir merkez olduğunu ifade etti.
Merkezin, uçuşun tarihinden uzay araştırmalarına kadar ziyaretçilerine birçok bilgi sunduğunu vurgulayan Ward, "Özellikle çocuklar için bu kadar interaktif bir yer görmek gerçekten harika. GUHEM'in genç nesillere uzay ve havacılık alanlarında neler başarabileceklerine ilham olacağını düşünüyorum. Eğitim bizim için de çok önemli bir konu. Bu yüzden GUHEM ile geliştirebileceğimiz birçok konu var." değerlendirmesinde bulundu.
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