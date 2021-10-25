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ABD’de 17 medya kuruluşu Facebook'un şirket içi belgelerini yayınlamaya başladı

ABD’de 17 medya kuruluşu ortak çalışarak elde ettikleri Facebook'a ait şirket içi belgeleri yayımlamaya başladı.

ABD’de 17 medya kuruluşu Facebook'un şirket içi belgelerini yayınlamaya başladı

Associated Press, Wall Street Journal, Washington Post ve CNN dahil 17 medya kuruluşunun oluşturduğu konsorsiyum, geçen ay ABD Kongresi'nde ifade veren eski Facebook çalışanı Frances Haugen'in ele geçirdiği ve Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Alt Komitesine sunduğu binlerce sayfalık belgeyi yayımlamaya başladığını duyurdu.

Avrupalı haber kuruluşlarının oluşturduğu farklı bir konsorsiyuma da aynı belgelere erişim verildiği bildirildi.

Konsorsiyumum tüm üyelerinin belgelere dair kendi haberlerini yapacağı belirtildi.

Şirketle ilgili haberler ABD medyasında

Washington Post gazetesi, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kamuoyuna yaptığı açıklamalarla belgelerin çelişkili olduğunu iddia etti.

Gazete, bu iddiaya örnek olarak Zuckerberg'in geçen yıl Kongre'de verdiği ifadede şirketin bulduğu nefret söylemi içeren gönderilerin yüzde 95'ini kaldırdığını söylemesine rağmen, belgelerde bu tür gönderilerin yüzde 5'inden azının kaldırıldığının tahmin edilmesini gösterdi.

CNN ise Facebook'un 2018 yılından beri platformu üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığının haberdar olduğunu, iç belgelerde Facebook üzerinden satılan kadınların bedensel ve cinsel tacize maruz kaldığı bilgisinin yer aldığını, ancak aynı belgelerin bu yıl başında dahi problemin devam ettiğini gösterdiğini açıkladı.

Associated Press ise 3 milyar kişinin kişisel bilgilerini toplayan ve onlara ücretsiz hizmet sağlayan bir kuruluşun iplerini tek başına elinde bulunduran Zuckerberg’in Facebook ürününün kontrolünü kaybettiği yorumunu yaptı.

Haugen, Facebook belgelerini sızdırmıştı

"Facebook Muhbiri" olarak bilinen Frances Haugen, ay başında CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında, şirket içi belgeleri Wall Street Journal'a ve federal birimlere sızdırdığını açıklamıştı.

Facebook'un iç araştırmalarının, nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, geçen yıl Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kaldırdığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etmişti.

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