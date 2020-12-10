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928,5 milyon kişi Instagram'da

Dünya genelinde toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaşırken, Instagram’a giriş yapan kişi sayısının 928,5 milyon olduğu kaydedildi. Instagram’ı kullanan kişiler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise yüzde 50,9 ile kadınların çok az bir farkla önde olduğu görüldü.

928,5 milyon kişi Instagram'da

Dünya genelinde toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaşırken, Instagram’a giriş yapan kişi sayısının 928,5 milyon olduğu kaydedildi. Instagram’ı kullanan kişiler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise yüzde 50,9 ile kadınların çok az bir farkla önde olduğu görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’ingerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı 192 bin 228 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Instagram ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 23 bin 509 olarak kaydedilirken, son günlerde yeni geliştirdiği “reels” kısmının 116 habere konu olduğu saptandı

Ajans Press’in, WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılı Haziran ayına göre aktif Instagram kullanıcı sayısı 928,5 milyon oldu. Instagram’ı kullanan kişiler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise yüzde 50,9 ile kadınların çok az bir farkla önde olduğu görüldü. Ülkelerin Instagram erişim sıralamasında ise ABD’nin 120 milyon ile ilk sırada yer aldığı kaydedilirken, Türkiye’nin 38 milyon ile altıncı sıraya yerleştiği saptandı. ABD ile Türkiye arasında yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Rusya oldu. Takipçi sayısı ile Top 3 listesine giren kullanıcılar ise; 381 milyonla Instagram olurken, ikinci sırada 244 milyon ile Cristiano Ronaldo, üçüncü sırada ise 208 milyon ile ArianaGrande yer aldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Instagram
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