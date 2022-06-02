53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ödülleri sahiplerini buldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öz güvenli, nelere sahip olduğunun farkında olan, neler yapabileceğini bilen ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni sırtlanıp sonuna kadar götürecek bir gençliğe özlem duyduklarını belirterek, "Bu sebeple gençlerimizi teşvik etmek, onları bilime ve teknolojiye ısındırmak için ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar farklı etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği "Milli Uzay Programı" kapsamında hazırlanan video da gösterildi.

Bakan Varank, buradaki konuşmasında, bilim ve teknoloji ışığında yapılan tek bir icadın bile birçok gelişmenin tetikleyicisi olduğuna işaret ederek, bu alandaki gelişmelerin sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel anlamda da büyük çaplı değişiklikleri başlattığına dikkati çekti.

Kalkınma planlarının ana eksenine bilim ve teknolojiyi oturttuklarını dile getiren Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla çalıştıklarını anlattı.

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ile teknolojilerin sadece pazarı değil aynı zamanda üretim merkezi olmanın amaçlandığını dile getirerek, "Milli Teknoloji Hamlesi, ihtiyaç duyduğunuz her alanda kendi kendine yetebilmektir. Birilerinin ne söylediğine değil, ne söyleyeceğinize odaklanmaktır. Özgür ve tam bağımsız bir ülke olmanın anahtarıdır." diye konuştu.

Hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olmak üzere 5 alan belirlediklerini ifade eden Varank, bu alanlarda tereddüt etmeden yola devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Varank, ülke tarihinde birçok girişimin altyapı eksikliğinden, kaht-ı ricalden ya da irade gösterilememesinden dolayı sonuca ulaşamadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye çok farklı. Bugün, büyük ve güçlü bir Türkiye var. Teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge merkezleri, araştırma altyapıları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, bilim merkezleri, bilim festivalleri, Deneyap atölyeleriyle gençlere üst düzey imkanlar sunan bir Türkiye var. Her şeyden önemlisi bu imkanları en güzel şekilde kullanabilen bir gençliğimiz var. İnanın biz gençlerimizle sadece gurur duymuyoruz, gençler sayesinde biz de motive oluyoruz, işimizi aşkla, şevkle, dört elle sarılarak yapıyoruz."

- "Dünya Türk'ü bilsin diye"

Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te şahit olduğu bir olaydan bahseden Varank, şunları ifade etti:

"Lise öğrencisi bir genç arkadaşıma, 'TEKNOFEST'i neden düzenliyoruz?' diye bir soru sordum. Cevabı şu oldu: 'Dünya Türk'ü tanısın, yerini bilsin.' diye. TEKNOFEST'in tanımı ancak böyle güzel yapılabilirdi. Bizim özlem duyduğumuz gelecek, gençlik işte bu. Öz güvenli, nelere sahip olduğunun farkında olan ve neler yapabileceğini bilen bir gençlik. Milli Teknoloji Hamlesi'ni sırtlanıp sonuna kadar götürecek bir gençlik. Bu sebeple gençlerimizi teşvik etmek, onları bilime ve teknolojiye ısındırmak için ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar farklı etkinlikler düzenliyoruz. Ödül törenini gerçekleştirdiğimiz lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması bizim etkinliklerimizden sadece birisi. Geleceğin Aziz Sancar'ları olacak gençlerimiz, bu yarışma ile daha küçük yaşlarda araştırma projeleri yürüterek bilim ve teknoloji dünyasına adımını atıyor, ülkemizin araştırma kapasitesine katkı sağlıyorlar. Bugün ödüllerini takdim edeceğimiz gençlerimiz biyolojiden kimyaya, fizikten matematiğe, psikolojiden sosyolojiye farklı alanlarda çok başarılı araştırmalara imza attılar."

Yarışmalarda ter döken tüm gençleri tebrik eden Varank, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.