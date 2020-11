400 bin TL ödüllü “PUBG MOBILE Şehrin Efsaneleri” turnuvasının kazananları belli oldu

Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden beş bine yakın takımın katıldığı PUBG MOBILE Şehrin Efsaneleri’nde lig aşamasını en üstte bitiren 16 takım 20-21-22 Kasım’da düzenlenen final karşılaşmalarında, toplamda 400 bin TL ödül havuzundan pay almak için kıyasıya mücadele etti. PUBG MOBILE’ın YouTube, Twitch ve Facebook kanallarından yüzbinlerce espor hayranı tarafından takip edilen final karşılaşmalarında Marmara Bölgesi takımı Lux E-sports 100 bin TL para ödülünün kazananı oldu.

Şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Crew Jolly, 75 bin TL ödülü kazanırken, Hard Esports ise üçüncülük ödülü 50 bin TL’nin kazananı oldu.

Hard Esports’u sırasıyla Special for Adana, Mad of Seven, Mirliva, Quantum Esport, Slow Motion, Hzteam, Kayseriespor, Number One, Real Mardin, Mak, Mezra, Lavita takip etti.

Bu sene ilki gerçekleşen PUBG MOBILE Şehrin Efsaneleri etkinliğinin 2021’de de düzenlenmesi bekleniyor.

Şehrin Efsaneleri için dünyada ve Türkiye’de en büyük espor organizasyonlarını düzenleyen ESL Türkiye, oyun tutkunlarıyla markaları bir araya getiren espor ajansı Next In Game ve dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE birlikte çalıştı.

PUBG MOBILE’da espor Global Championship ile devam ediyor

Türkiye’de Şehrin Efsaneleri etkinliği sona ermiş olsa da PUBG MOBILE hayranları espor heyecanını PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) ile yaşamaya devam edecek. Türkiye’den iki takım, Futbolist ve Klas Digital Athletics, dünyanın en iyi PUBG MOBILE takımlarına karşı 2.000.000 Amerikan Doları ödül havuzu ve dünyanın en iyi PUBG MOBILE takımı gibi önemli bir unvanını alabilmek için mücadele edecek. Etkinlik 24 Kasım tarihinde başladı.

PUBG MOBILE Pro League (PMPL) planları açıklandı

2021 programı dahilinde Bağımsız Devletler Topluluğu, Türkiye, Batı Avrupa, Arabistan, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Brezilya’dan oluşan 7 yeni bölge PUBG MOBILE Pro League (PMPL)’de var olan Güney Asya ve Güneydoğu Asya bölgelerine katılacak.

Bu yıla benzer şekilde, yeni açıklanan 2021 programı yıl sonunda yapılacak PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) ile PMCO'ları ve PMPL'leri iki sezona ayıracak. PMCO Bahar Mevsiminde kayıtlar 1 Ocak 2021'de açılacak ve 24 Ocak'ta kapanacak. Oldukça genişletilmiş program ve yeni PMPL ve PMCO bölgelerinin yanında ekosistem ayrıca yaz aylarında dünyanın en iyi profesyonel takımlarının ev sahipliğinde heyecan verici PUBG MOBILE Invitationals’ı da sunacak. İlk 1. kademe mobil espor olma hedefiyle, 2021 programı ayrıca bu yıl ilki ESL partnerliğiyle Katoviçe’de açılan PUBG MOBILE stüdyolarının dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde açılmasını da kapsıyor.