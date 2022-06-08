40 bin saat uçan milli İHA Karayel, uydu kontrolüyle sınır tanımayacak
Milli insansız hava aracı Karayel, uydudan kontrolüyle sınırsız operasyon yapabilme kabiliyetine kavuştu.
BİLİM-TEKNOLOJİ 08.06.2022, 20:24
Lentatek, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında, farklı sınıflarda geliştirdiği İHA'ları sergiledi. Bu kapsamda, uydudan kontrol (SATCOM) kabiliyeti kazandırılan Karayel İHA da ilk kez tanıtıldı.
Şirket, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Karayel'e ilave kabiliyetler kazandırmak amacıyla yeni nesil faydalı yük entegrasyon faaliyetleri yürütüyor. SATCOM özelliği kazandırılan Karayel ürün ailesi anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetlerini görüş hattının ötesinde, gece ve gündüz şartlarında, menzil sınırlamalarından bağımsız, otonom uçuş ve seyrüsefer yaparak sürdürecek.
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