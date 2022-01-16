2025'ten sonra hangardan her ay 2 Hürjet çıkacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet projesinin geldiği aşama, seri üretim süreci ve Malezya'da katıldıkları ihaleye ilişkin sorularını yanıtladı.

Hürjet prototiplerinin imalatını yaptıklarını 1-2 ay içinde uçağı bütünüyle gösterebileceklerini ifade eden Kotil, "18 Mart 2023'te de ilk uçuşu emniyetli şekilde yapacak. Tünelin ucuna, çıkışa geldik" dedi.

Hürjet için devlet proje açmadan çalışmalara başladıklarını belirten Kotil, şöyle konuştu:

"Milli Muharip Uçak (MMU) yıllar önce planlandığı zaman aslında önce bir jet eğitim uçağı vardı. Hürkuş'un devamı olsun diye adını Hürjet koyduk. Sonra da MMU vardı. Niye bir silsile var? Hürjet daha küçük, daha düşük maliyetli, daha önce yapılabilir, üzerinde öğrendiklerimiz var. İkisi de süpersonik, aynı kategoride, biri küçük, diğeri büyük. Bunu yapmamızı Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir söyledi. 2016 yılında göreve başladığımda ilk konuşmamız buydu. İlk yaptığım, Hürjet'in dosyasını, yapılan çalışmaları aldım, Yönetim Kurulumuza gittik. Yönetim Kurulumuz destek verdi ve Hürjet'e başladık."

Hürjet Projesi'ni MMU'nun önüne koyduklarını dile getiren Kotil, burada öğrenilenleri milli savaş uçağına transfer edeceklerini söyledi. Kotil, projeler üzerinde 2 farklı genel müdür yardımcılığının çalıştığını ve sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.