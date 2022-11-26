2023'te 81 ilde elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları olacak

Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, "Özellikle 2023 yılında 81 ilde yüksek hızlı şarj istasyonlarının kurulumu için devletin verdiği önemli destekler var. 2023 sonunda hem bu program hem de farklı operatörlerin yapacağı yatırımlar sonunda coğrafi anlamda yüzde 100 kapsama erişmiş olacağız." dedi.

Elektrikli şarj istasyonu şirketi Eşarj'ın Genel Müdürü Barış Altınay, elektrikli araçlarla ilgili sorularını yanıtladı.

Elektrikli araçlara geçişte kendisinin de başlangıçta tereddütleri olduğunu dile getiren Altınay, "Ben hibrit bir araç üzerinden elektrikli araca geçmeyi tercih ettim. Pek çok kullanıcı gibi elektrik altyapısının beni özellikle şehirler arası yollarda ne kadar destekleyeceğinden emin değildim. Ama hibrit tecrübem çok kısa sürdü. Bunun iki nedenle olduğunu söyleyebilirim. Birincisi elektrikli bir aracın sürüş keyfine alışanlar için geleneksel araçlara dönüş çok zor. İkincisi ise kullandıkça belli bir planlama sonucunda hem şehir içinde hem de şehirler arasında aracı rahatlıkla kullanabildiğimi gördüm." dedi.