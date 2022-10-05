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2022 Nobel Kimya Ödülü'nü üç bilim insanı kazandı

BİLİM-TEKNOLOJİ 05.10.2022, 13:25
2022 Nobel Kimya Ödülü'nü üç bilim insanı kazandı

2022 Nobel Kimya Ödülü'nü Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless kazandı.

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