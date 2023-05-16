Bilim insanları, Alzheimer hastalığına karşı umut veren bir genetik keşif yaptılar. Bu keşfe göre, belirli bir gen değişikliği, Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlayabilir. Ancak bu konuda hala pek çok soru bulunmaktadır.

Bu genetik ipucu neye dayanıyor?

Araştırmacılar, Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde geniş bir ailede yaşayan ve Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olan bir kişinin, yaşına rağmen beklenenden daha uzun süre hafızasını koruduğunu keşfetti. Bu kişide, 'reelin' adı verilen ve sinir hücrelerinin iletişim kurmasını sağlayan bir protein kodunda nadir görülen bir gen değişikliği buldular.

Bu genetik değişiklik nasıl bir koruma sağlıyor?

Yapılan araştırmalar, bu genetik değişikliğin beynin Alzheimer hastalarında hasar gören belirli bir bölümünü koruduğunu gösteriyor. Bu bölge, entorhinal korteks adı verilen ve beynin koku alma duyusuyla ilgili sinyalleri gönderip alan bir bölge. Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden biri olan koku kaybı, genellikle bu bölgedeki değişikliklerle ilişkilendiriliyor.

Bu genetik değişiklik herkeste işe yarar mı?

Bu henüz tamamen net değil. Aynı genetik değişikliğe sahip olan kişinin kız kardeşi, 58 yaşında Alzheimer hastalığına yakalandı. Araştırmacılar, bu farkın cinsiyet, yaşam tarzı ve diğer genetik faktörlere bağlı olabileceğini düşünüyor.

Bu keşif Alzheimer hastalığına karşı bir çözüm sunabilir mi?

Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ancak, bu keşif, Alzheimer hastalığının nasıl önlenebileceğine dair potansiyel bir yol sunabilir ve gelecekteki tedavi stratejilerine yön verebilir. Bu, Alzheimer hastalığına karşı mücadelede önemli bir adım olabilir.