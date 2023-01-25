Sayın çok değerli bilim insanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın Hocamın bilgileri İslam âlemine fayda getireceği, aydınlatacağı kanaati ile yazma gereğini duyuyorum.

İlmin sonu yoktur , ilim ile bilim birbirinden ayrılamaz. İlim ve bilimin hayal ufkunun sonsuzluğu , insan beyninin sınırsızlığı ile sınırlıdır.

Hayat bir çizgi , okuyup aktaracaksın kendine saklamayacaksın. Saklarsan zararlısın , çünkü beyin öyle çalışır.

Allah öyle bir sistem kurmuş ki beyinde ; Bir buçuk trilyon, yüz milyar hücre var. bunlar kendi aralarında istişare ederler.

Bilim ondülan , kainatta ne kadar atom varsa o kadar bilgiyi muhafaza etme kabiliyetine sahiptir.

Bir insan kendine alim diyorsa bil ki o cahildir. Peygamber öyle söylüyor. Söylediği sözler, ne ilime ne bilime zararı olmaması gerekir.

Peygamber diyor ki ;

Bir insan ilimi öğrenme yolunda ne kadar gayret ederse o alimdir. Eğer ben her şeyi bildim derse bil ki o cahildir.

Kuran-ı Kerimi özetlersen sadece oku, üzerine kurulmuştur. İkrâ kelimesi oku demektir. Oku , öğren , anla , anlat , öğret , yap, yaz derim.

Ben İslam aleminim 1000 yıldır 1.8 milyar Müslüman olduğunu söyleyen ve iddia edenlerin hangi dine hizmet ettiklerini anlamış değilim.

Evet İslam’ın beş şartı var ama şart koşulmuyor. Sıhhatin yerinde değilse oruç tutmazsın, paran yoksa Hac'a gitmezsin , paran yoksa zekât vermezsin , ama namazın kurtuluşu yok.

Yeni açıdan Kuran'a bakamıyoruz, Kuran’da yeni tefsir, meal yapılırken, diğerlerini unutacaksın, hapsedeceksin, hazmedeceksin, hatmedeceksin. Kuran-ı iyi anlayıp mâna olarak tefsir yapacaksın. Kuran mâna olarak bitmez.

Kuran'da tatil yoktur, emeklilik yoktur. Hiç ölmeyecek gibi çalışacaksın, ölecek gibi ahirete imanlı olacaksın. Herkes kendi branşında gayret göstermesi şarttır.

Çinlilerin bir sözü var ; "Dilerim aranan insan olasınız "

Önemli olan ilim ile bilim ile aranan insan olmaktır..

Teşekkürler Hocam..

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Yüce kitabımız Kuran-ı Kerimi küstahça yakan İsveç vakasını kınıyorum.

İslâm’ı ve Kuran-ı Kerimi doğru anlayıp da doğru anlatsaydık , onu yakan yamyamlar , adiler insan olduklarının farkına varırlardı.

Bunu da yapacak olan Türkler’dir.

Türkçe ve Türk dili olarak

Yıllarca biz anlayamadık ki onlar bu kutsal kitabımızın ayetlerini anlasınlar. Araplar mı anlatacak ? Onlar ancak kendi kendilerini öldürmekle meşguller.

Sevgi ve Saygılarımla

Kalın Sağlıkla