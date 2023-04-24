-
Windows + R tuşlarına basarak "Çalıştır" penceresini açın.
-
"dxdiag" yazın ve "Tamam" düğmesine tıklayın.
-
"DirectX Teşhis Aracı" penceresi açılacaktır. Burada "Sistem" sekmesine tıklayın.
-
Bu sayfada bilgisayarınızın donanım özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi görebilirsiniz. Özellikle "İşlemci", "Bellek" ve "Ekran" bölümleri önemlidir.
-
Donanım özellikleri hakkında daha fazla bilgi için "Ekran" bölümünde yer alan "Ekran kartı" ve "Bellek" bölümlerine bakabilirsiniz.
Alternatif olarak, "Sistem Özellikleri" penceresini açarak da bilgisayarınızın donanım özelliklerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
-
Başlat menüsünden "Bilgisayarım" seçeneğine sağ tıklayın ve "Özellikler" seçeneğine tıklayın.
-
"Sistem Özellikleri" penceresi açılacaktır. Bu sayfada bilgisayarınızın işletim sistemi, işlemci, bellek, sistem türü ve diğer donanım özellikleri hakkında bilgi görebilirsiniz.
Bu adımları takip ederek bilgisayarınızın donanım özelliklerini öğrenebilirsiniz.