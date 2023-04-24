Rasim Ozan Kütühyalı Olay Olan Fotoğrafları Hakkında Konuştu!

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Bu adımları takip ederek bilgisayarınızın donanım özelliklerini öğrenebilirsiniz.

"Sistem Özellikleri" penceresi açılacaktır. Bu sayfada bilgisayarınızın işletim sistemi, işlemci, bellek, sistem türü ve diğer donanım özellikleri hakkında bilgi görebilirsiniz.

Başlat menüsünden "Bilgisayarım" seçeneğine sağ tıklayın ve "Özellikler" seçeneğine tıklayın.

Alternatif olarak, "Sistem Özellikleri" penceresini açarak da bilgisayarınızın donanım özelliklerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Donanım özellikleri hakkında daha fazla bilgi için "Ekran" bölümünde yer alan "Ekran kartı" ve "Bellek" bölümlerine bakabilirsiniz.

Bu sayfada bilgisayar ınızın donanım özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi görebilirsiniz. Özellikle "İşlemci", "Bellek" ve "Ekran" bölümleri önemlidir.

Yapay Zeka Nereye Gidiyor?

Yapay Zeka Nereye Gidiyor?

"DirectX Teşhis Aracı" penceresi açılacaktır. Burada "Sistem" sekmesine tıklayın.

"dxdiag" yazın ve "Tamam" düğmesine tıklayın.