Harici bir sabit disk veya USB bellek kullanarak yedekleme yapabilirsiniz. Bu yöntemde, yedeklemek istediğiniz dosyaları seçip kopyalayarak harici diskinize veya USB belleğinize yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde, yedeklemek istediğiniz verileri taşınabilir bir depolama birimine kopyalayarak yedekleyebilirsiniz.

Bulut depolama hizmetleri, bilgisayarınızdaki dosyalarınızı internet üzerinden saklayan bir hizmettir. Bu hizmetlerden birini kullanarak verilerinizi yedekleyebilirsiniz. Bulut depolama hizmetleri arasında popüler olanlar arasında Dropbox, Google Drive ve Microsoft OneDrive yer almaktadır.

Windows'un kendine ait yedekleme özelliğini kullanabilirsiniz. Windows, yedekleme ve geri yükleme özellikleri ile birlikte gelir. Bu özellikleri kullanarak verilerinizi yedekleyebilir ve kaybettiğiniz verileri geri yükleyebilirsiniz.