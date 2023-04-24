Arka planda çalışan uygulamaları kapatın: Arka planda çalışan ve sistem kaynaklarını tüketen uygulamaları kapatmak, bilgisayarınızın performansını artırabilir. Görev Yöneticisi'ni kullanarak bu uygulamaları kontrol edebilir ve gereksiz olanları sonlandırabilirsiniz. skate.’in Yeni Oynanış Görüntüleri Yayınlandı

Başlangıç programlarını optimize edin: Bilgisayarınız açıldığında otomatik olarak başlayan gereksiz uygulamaların sayısını azaltmak, başlangıç süresini ve performansını iyileştirebilir. Başlangıç uygulamalarını Görev Yöneticisi'nden veya Sistem Yapılandırması'ndan düzenleyebilirsiniz.

Sistem temizliği yapın: Gereksiz dosyalar, geçici dosyalar ve önbellek, bilgisayarınızın hızını düşürebilir. Düzenli olarak Disk Temizleme aracını kullanarak bu tür dosyaları temizlemek, performansı artırabilir.

Antivirüs ve kötü amaçlı yazılım taraması yapın: Bilgisayarınızın performansını etkileyebilecek virüs ve kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve temizlemek için güvenilir bir antivirüs programı kullanın.

Donanımı yükseltin: Bilgisayarınızın hızını artırmak için RAM, işlemci veya ekran kartı gibi donanım bileşenlerini güncellemeyi düşünebilirsiniz.

Bilgisayarınızı düzenli olarak yeniden başlatın: Uzun süreli kullanımdan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmak, sistem kaynaklarını serbest bırakarak performansı iyileştirebilir.