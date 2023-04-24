Bununla birlikte, bilgisayarınızı korumak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
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Güçlü bir antivirüs programı kullanın: Güvenilir bir antivirüs programı kullanarak bilgisayarınızı düzenli olarak tarayın. Antivirüs programları, bilgisayarınıza bulaşabilecek kötü amaçlı yazılımları tespit eder ve kaldırır.
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Windows güncellemelerini yapın: Microsoft, bilgisayarınızdaki güvenlik açıklarını düzeltmek için düzenli olarak güncelleme yayınlar. Bu güncellemeleri düzenli olarak yükleyerek bilgisayarınızı güncel tutun.
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Güçlü bir şifre kullanın: Bilgisayarınıza giriş yaparken kullandığınız şifrenin güçlü ve karmaşık olmasına dikkat edin. Aynı şifreyi başka hesaplarınızda da kullanmayın.
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E-posta ve indirilen dosyaları dikkatli kullanın: Bilmediğiniz veya güvenmediğiniz kaynaklardan gelen e-postaları açmayın ve indirilen dosyaları önceden taratın. Ayrıca, yalnızca güvenilir web sitelerinden indirme yapın.
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Güçlü bir güvenlik duvarı kullanın: Güçlü bir güvenlik duvarı, bilgisayarınızın internet trafiğini kontrol eder ve zararlı yazılımların girişini engeller.
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Sosyal mühendislik tekniklerine dikkat edin: Bilinmeyen kaynaklardan gelen e-postaları açmaktan veya bilinmeyen web sitelerindeki bağlantılara tıklamaktan kaçının. Ayrıca, sosyal medya hesaplarınızda sizinle iletişime geçen bilinmeyen kişilere dikkatli davranın.
Bilgisayarınızı virüslere karşı korumak için yukarıdaki adımları takip edin ve güncel kalın. Bu, bilgisayarınızın korunmasına yardımcı olur ve verilerinizin güvende kalmasını sağlar.