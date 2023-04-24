Bununla birlikte, bilgisayarınızı korumak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Güçlü bir antivirüs programı kullanın: Güvenilir bir antivirüs programı kullanarak bilgisayarınızı düzenli olarak tarayın. Antivirüs programları, bilgisayarınıza bulaşabilecek kötü amaçlı yazılımları tespit eder ve kaldırır. Yapay Zeka Nereye Gidiyor?

Windows güncellemelerini yapın: Microsoft, bilgisayarınızdaki güvenlik açıklarını düzeltmek için düzenli olarak güncelleme yayınlar. Bu güncellemeleri düzenli olarak yükleyerek bilgisayarınızı güncel tutun.

Güçlü bir şifre kullanın: Bilgisayarınıza giriş yaparken kullandığınız şifrenin güçlü ve karmaşık olmasına dikkat edin. Aynı şifreyi başka hesaplarınızda da kullanmayın.

E-posta ve indirilen dosyaları dikkatli kullanın: Bilmediğiniz veya güvenmediğiniz kaynaklardan gelen e-postaları açmayın ve indirilen dosyaları önceden taratın. Ayrıca, yalnızca güvenilir web sitelerinden indirme yapın.

Güçlü bir güvenlik duvarı kullanın: Güçlü bir güvenlik duvarı, bilgisayarınızın internet trafiğini kontrol eder ve zararlı yazılımların girişini engeller.