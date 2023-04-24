Arka planda çalışan uygulamalar: Bilgisayarınızın yavaşlamasının en yaygın nedenlerinden biri, arka planda çalışan ve sistem kaynaklarını kullanan uygulamalardır. Bu uygulamaları kapatmak, bilgisayarınızın hızlanmasına yardımcı olabilir.

Virüs ve kötü amaçlı yazılımlar: Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarınızın performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu tür yazılımları tespit etmek ve temizlemek için güvenilir bir antivirüs programı kullanmalısınız.

Gereksiz dosyalar ve geçici dosyalar: Bilgisayarınızda biriken gereksiz ve geçici dosyalar, sistem performansını düşürebilir. Bu dosyaları düzenli olarak temizlemek, bilgisayarınızın hızını artırmaya yardımcı olacaktır. Bilgisayarıma nasıl virüs bulaşır ve nasıl korunabilirim?

Donanımın eskimesi: Bilgisayarınızın yaşlanması ve donanımının eskimesi, performans düşüklüğüne yol açabilir. Bu durumda, donanım bileşenlerini (RAM, işlemci, ekran kartı vb.) güncellemeyi düşünebilirsiniz.