Kirlenmiş hava filtresi: Masaüstü bilgisayarınızın hava filtresi, toz ve kir gibi partiküllerin birikmesine neden olabilir. Bu da ısınmaya ve performans düşüşüne neden olabilir. Hava filtresini düzenli olarak temizlemek, bilgisayarınızın daha iyi havalandırılmasını sağlar ve ısınmayı önler.

Fanların çalışmaması: Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızdaki fanların çalışmaması, bilgisayarınızın ısınmasına neden olabilir. Fanları kontrol etmek ve temizlemek, bilgisayarınızın daha soğuk çalışmasını sağlar.

Yüksek işlemci veya grafik kartı yükü: Yüksek performans gerektiren işlemler, bilgisayarınızın ısınmasına neden olabilir. Oyun oynamak, video düzenlemek veya 3D modelleme yapmak gibi yüksek grafik veya işlemci yükü gerektiren işlemler sırasında, bilgisayarınızın ısınması normaldir.

Yetersiz havalandırma: Bilgisayarınızın yeterince havalandırılmaması, ısınma sorunlarına neden olabilir. Masaüstü bilgisayarınızın yan tarafındaki havalandırma deliklerini açık tutmak, dizüstü bilgisayarınızın altındaki havalandırma deliklerini engellememek ve bilgisayarınızın düz bir yüzeye yerleştirilmesi gibi önlemler alınabilir. Kör Nokta Nedir? Kör Nokta Sistemleri Nasıl Çalışır?