Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Bilecik ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Bilecik ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Bilecik ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici olacak niteliktedir.

Bilecik Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Bilecik / Bozüyük / Bozüyük Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 428,10 5,51 5,78 Bilecik / Merkez / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 424,40 6,04 6,17 Bilecik / Merkez / Ertuğrulgazi Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 370,70 15,62 16,02 Bilecik / Merkez / Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 293,75 38,71 27,46 Bilecik / Merkez / Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 278,94 45,14 44,52

Bilecik / Merkez / Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 273,05 47,94 41,46 Bilecik / Merkez / Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 271,59 48,63 49,02 Bilecik / Bozüyük / Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 196,66 93,83 77,71 Bilecik / Bozüyük / Bozüyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 186,91 97,14 93,18 Bilecik / Bozüyük / Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 171,80 99,41 99,12 Bilecik / Bozüyük / Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 140,55 100 93,94

Bilecik Bozüyük Fen Lisesi, 428,10 taban puanıyla fen alanında başarılı öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi ise 424,40 taban puanıyla tercih edilebilecek diğer bir okuldur. Ertuğrulgazi Lisesi ve Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi de öğrencilere farklı eğitim programları sunmaktadır.

Bilecik ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Bilecik ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir