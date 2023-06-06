Sevgili dostlar, insanda merak, öğrenmek ve bilmek yetenekleri olmasaydı bugün halen belki de halen ilk çağların elverdiği ölçülerde yaşıyor olacaktık. Günümüzde hayatımızı kolaylaştıran teknolojik buluşların hepsi insanın öğrenmek içgüdüsü sayesinde olmuştur.

Kestirme bir örnek verecek olursak yaşantımızın teknoloji alnında hemen her şeyin olmazsa olmazı elektriğin keşfedilmesi (Dinamo Michael Faraday 1791-1867, Doğru akım Thomas Edison-1847-1931, Alternatif akım Nikola Tesla 1856-1943) insanoğlunun yaşamında çığır açan ve açtığı çığırın daha yüzyıllar boyu devam edeceği su götürmez bir gerçek olan buluş, çalışma ve bilimin ta kendisidir.

Küçük yaşlardan itibaren öğrenmek ile başlayan süreç, hem kendine ve hem de insanlığa faydalı olmanın temelini oluşturur.

Herkesin mutlaka teknik bir alanda çalışmalar yapması, uzman olması elbette beklenemez. Ancak yeteneği ölçüsünde ve kendi alanında bilgi kültür sahibi olmak mecburiyeti vardır. O takdirde kendisinden bahsedilmeye yer olur…

Ve de dünyaya gelişimizin, insanlığa karşı olan borcumuzun ta kendisidir…

Biraz argo olacak ama kusura bakmayın odun olarak gelip kereste olarak gitmek tembellerin, bedavacıların ve sorumluluk taşımak istemeyenlerin bu dünyaya boş gelip boş gitmek marifeti olarak bütün insanlığa ve çevresine yansıyan lüzumsuzluk örneğidir. Yıllarını ilime ve bilime ayıranların buluşları sayesinde hayatın nimetlerinden faydalanıp yaşarken onların sırtında asalak olmak haksızlığıdır.

Bilgisiz, görgüsüz ve kültürsüz olduğu halde günlük, anlık menfaatler elde ederek yaşadığını sanmak, insanın kendisini kandırmasının, gözünü kapatıp kendisine ve çevresine yansıyan aldanmasının en tipik örneğidir.

“İlim Çin’de olsa bile ona talip olunuz. Çünkü ilim her Müslümana farzdır.” Hadis-i Şerifi anlamak isteyene çok şey ifade eder..

“ Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan unutmak endişesiyle Kur’an-ı okumada acele etme ve Ya Rabbi, Benim ilmimi artır de ” (Taha, 20/14)

“ Allah’tan gereği gibi korkanlar, ona saygı duyanlar ancak alimlerdir (Fatır,35/28) ayetlerinde ilime, bilgi sahibi olmaya ne denli değer verildiği açıkça anlatılmaktadır.

Değerli okurlar, bilgi ve ilim sahibi olmaya değer vermeyenlerin taşıdıkları cahillik, hem kendisinin ve hem de çevresinin günün birinde hayal kırıklığı yaşamasının en büyük nedeni olarak tezahür eder.

Bilgiyle ve çalışmayla elde edilen başarı ise paylaştıkça insanlık şiarıyla ve erdemli olmak konusunda anlam taşır.

Esen kalın.