Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası liderliğinde gerçekleştirilecek. Peki, BigChefs hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

İşte, Büyük Şefler BIGCH BigChefs halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan BigChefs halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri toplam 3 gün sürecek. BIGCH Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar harekete geçti.

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 22,50 TL olarak belirlendi. Peki, BigChefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, Büyük Şefler BigChefs hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU! BİGCHEFS (BÜYÜK ŞEFLER) HALKA ARZ NE ZAMAN?

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren restoran zinciri BigChefs paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu. BigChefs halka arz tarihleri 3-4-5 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Buna göre, 3 Mayıs Çarşamba saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 5 Mayıs Cuma saat 17.00'de sona erecek.

BİGCHEFS HİSSE KODU NEDİR?

BigChefs hisse kodu #BIGCH olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

BİGCHEFS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Big Chefs hisse fiyatı 22,50 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 830 Milyon TL olarak açıklandı.

BİGCHEFS KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Büyük Şefler BigChefs halka arzında toplamda 37,000,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 3,000,000 Lot verecek. Dağıtılacak payların yüzde 42'si halka açık olacak. Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) - 1.2 Milyon katılım ~ 26 Lot (585 TL) - 1.4 Milyon katılım ~ 22 Lot (495 TL) - 1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (428 TL) - 1.8 Milyon katılım ~ 17 Lot (383 TL) - 2 Milyon katılım ~ 16 Lot (360 TL) Ek satış dahil edilmiştir.

BİGCHEFS HANGİ BANKALARDA VAR?

BigChefs halka arzı ''Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

BİGCHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BigChefs halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

BİGCHEFS HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

BigChefs halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.