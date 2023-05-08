BİG CHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Big Chefs halka arz fiyatı 22,50 TL, işlem kodu ise BIGCH olan restoranın halka arz sonuçları açıklandı. Büyük Şefler Gıda'nın halka arz büyüklüğü belli oldu.



BigChef markasının sahibi Büyük Şefler Gıda'nın 37 milyon TL nominal değerli payların tamamının satıldığı halka arzında toplam büyüklük 832.5 milyon TL olarak gerçekleşti.



Şirketin 3–4–5 Mayıs tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 22.5 TL'den talep toplandı.



Şirketin halka arzına aracılık eden Deniz Yatırım'dan bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, 3 milyon TL nominal değerli payların ek satış hakkının da kullanıldılğı belirtilerek, sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 7 milyon TL, ortak satışı yoluyla halka arz edilen 27 milyon TL olmak üzere toplam 37 milyon TL nominal değerli payların tamamının satıldığı ifade edildi.Halka arzda payların %81.6'sı bireysel yatırımcılara, %18.4'ü yurtiçi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

BİGCHEFS KAÇ LOT VERİR?

BİG CHEF 34.000.000 lot veriyor. Ek olarak Big Chefs 3 milyon lot ek pay veriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ