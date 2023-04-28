BİG CHEFS (BÜYÜK ŞEFLER) HALKA ARZ NE ZAMAN?

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren restoran zinciri Big Chefs paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri ise henüz belli olmadı.

Big Chefs halka arz tarihlerinin 3-4-5 Mayıs 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olması öngörülüyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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