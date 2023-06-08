ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından Kongre Cumhuriyetçilerinin 20.000 dolara kadar öğrenci borç yardımı sağlama planını engelleyen bir yasa tasarısını geçirme çabasına öncülük ettiğini ifade ederek, bu tasarıyı veto ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, "Kongre Cumhuriyetçileri, yönetimimin çalışan ve orta sınıf Amerikalılara 20.000 $'a kadar öğrenci borç yardımı sağlama planını engelleyen bir yasa tasarısını geçirme çabasına öncülük etti. Çalışkan insanlara yardım etmekten geri adım atmayacağım. Bu yüzden bu tasarıyı veto ediyorum." dedi.