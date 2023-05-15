Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.30 itibarıyla seçim sonuçları için uygulanan yasağı kaldırdı.

BİDEN'DAN TÜRKİYE SEÇİMLERİNE İLK YORUM

Bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren ABD Başkanı Joe Biden, "Umarım kim kazanırsa kazanır." dedi.

Biden, "Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var." ifadelerini kullandı.