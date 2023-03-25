Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere başkent Ottowa'da bulunan Biden ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, Kanada ile ekonomi ve temiz enerji alanında önemli adımlar attıklarını belirterek, küresel meseleler karşısında iki ülkenin birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları karşısında Rusya'ya uygulanan baskı ve Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceğini vurgulayan Biden, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçe karşı da birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi. Biden, bu iki hususla etkin mücadele için bugün duyurdukları yeni planlarından bahsetti.

Biden, ABD ve NATO'nun küresel koalisyonlarla daha güçlü hale geldiği görüşünü savunarak, diğer taraftan Çin'in Rusya'ya ekonomik veya başka açıdan ne tür bir taahhütte bulunabileceğini sorguladı.

"Çin'i, Rusya'yı hafife almıyorum ama çok abarttık"

Çin ile Rusya arasında son 10 yılda 40 görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Biden, diğer yandan Batı ittifakının daha çok yakınlaştığını vurguladı. Biden, şunları kaydetti:

"Çin'i hafife almıyorum. Rusya'yı hafife almıyorum. Ancak bence çok abarttık. Şimdi son üç aydır Çin'in Rusya'ya önemli silahlar sağlayabileceğinden bahsediliyor. Bunu henüz yapmadılar. Yapmayacakları anlamına gelmiyor ama henüz yapmadılar. Ki böyle bir şey olsa bile bu, Batı'yı önemli ölçüde daha fazla birleştirdi."

Biden bu kapsamda Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan "Quad" ittifakı, AUKUS, Güney Kore ve Japonya ilişkileri ile kendi öncülüklerinde yürütülen ortaklıklara işaret etti.

Haiti'deki durum

Haiti'deki durumla ilgili de bazı çetelerin yönetimin yerini aldığını söyleyen Biden, bu konuda adım atacaklarını ancak bunun zaman aldığına işaret etti. Biden, BM ve uluslararası toplumun da sürece dahil edilip ülke için atılabilecek adımları gözden geçireceklerini kaydetti.

Biden, "Sık sık dile getirilen (Haiti'ye) askeri güç gönderme meselesiyle ilgili herhangi bir kararın BM ve Haiti hükümeti ile istişare içinde alınması gerektiğini düşünüyoruz." diyerek, bu seçeneğin henüz gündemde olmadığını söyledi.

Trudeau da Haiti Ulusal Polis Teşkilatının kapasitesini güçlendirmek ve böylece ülkeye daha fazla barış, güvenlik ve istikrar getirmek için ABD ile birlikte çalıştıkların aktardı. Trudeau Haiti'deki istikrarsızlığın nedeni olan "elitlere" baskı yapmaya ve onları yaşananlardan sorumlu tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

TikTok

Çinli video paylaşım platformu TikTok ile ilgili ABD ile benzer adımlar atarak devlet cihazlarından uygulamanın kaldırılması kararı aldıklarını aktaran Trudeau, uygulamaya ilişkin mahremiyet ve veri güvenliği alanında endişeleri olduğunu söyledi.

Trudeau, "Hükümetler olarak, insanları kamusal alanda güvende tutmak için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan, nefret söylemini ve çevrimiçi şiddete teşvikleri engellediğimizden emin olmalıyız." şeklinde konuştu.(AA)