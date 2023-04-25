Adaylığını, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." dedi.

Biden mesajında, "Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemiştim. Bu savaşımız hala devam ediyor. Herkesin kendisine sorması gereken soru, gelecek yıllarda sahip olacağımız özgürlüğümüz daha çok mu daha az mı olacak?" ifadelerini kullandı.

Amerikan halkından, yaşına ilişkin endişeleri bir kenara bırakarak kendisine "başladığı işi bitirmek" için daha fazla zaman tanımalarını isteyen Biden, "Özgürlük. Kişisel özgürlük, Amerikalılar olarak kim olduğumuzun temelidir. Bundan daha önemli ve kutsal bir şey yok." diyerek yeniden ABD başkanı olarak seçilmeyi istediğini dile getirdi.