ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olmayı planladığını ifade etti. NBC News'e konuşan Biden, adaylık planının henüz duyurulmaya hazır olmadığını belirtti. Daha önce aday olma niyetinde olduğunu açıklayan Biden, resmi duyuruyu henüz gerçekleştirmemiş olsa da bu açıklamayla adaylık niyetini teyit etmiş oldu.

Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapmış isimler arasında ünlü yazar Marianne Williamson bulunuyor. Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni avukat Robert F. Kennedy Jr.'ın da yakın zamanda adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Parti cephesinde ise eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, siyasetçi Steve Laffey, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy ve iş insanı Perry Johnson gibi önemli isimler adaylıklarını duyurarak seçimlere hazırlanıyorlar. 2024 başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylık yarışının kızışması bekleniyor.

Kaynak:AA