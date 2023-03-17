Bir süredir bestelerini dinleyiciyle buluşturan ve en son 2022 Haziran ayında yayınladığı ‘Yersiz Korkuların’ adlı parçasıyla birçok çalma listesinde yer almış olan Bîdar, Türkiye'de bir ilke imza atarak 4 hikayenin art arda yayınlanacağı 4 klipten oluşan "İçi Kafamın" albümünde gerçekliğin, fantezilerin, ütopyaların iç içe geçtiği evrenlerde aşkı, sevgiyi, ayrılığı ve sisteme başkaldırıyı bütünün parçaları olarak dile getiriyor. Zaman Zaman ile asıl değerli olanın saf sevgiye odaklanmak olduğunu

‘‘Seni sadece sevmek istedim, başka şeyler düşünmedim’’ diyerek anlatıyor. Üretimlerinde çeşitliliğe önem veren ve bu kez Hip-Hop/ RnB türünde bir şarkıyla dinleyenlerini selamlayan Bîdar, farklı tarzlara olan yenilikçi yaklaşımını ‘Zaman Zaman’ ile kanıtlıyor. ASMR vokallerini de barındıran parçanın prodüktörlüğünü Özgün Tuncer yapıyor. Şarkının bestesi ise Bîdar, Özgün Tuncer ve Can Arsoy imzalı.