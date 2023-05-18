Bi daha… Bi' daha… mı?..

Elveda… Elveda… mı?..

28 Mayıs’ta halkımız karar verecek!..

Beklenen, çok şaşırılmayacak sonuç, Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 yıl daha koltuğa oturması…

Şaşırılacak sonuç ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı olması…

Doğru mu, doğru…

Kılıçdaroğlu “zor”u başarabilecek mi?..

Sandığa gitmeyenleri, oy vermeyen gençleri, küskün CHP’lileri Kılıçdaroğlu lehine döndürmek hiç de kolay değil…

Bütün negatifliğe rağmen “zor” değil, ama “kolay” da değil…

Önemli olan katılımı artırmak, sandıklara MUTLAKA sahip çıkmak…

Kim seçilirse seçilsin!..

Halkımızı çok zor yaşam bekliyor!..

Uzmanlara göre, enflasyon patlayacak…

Gelirler artırılsa da, fiyatlar uçuşa geçecek…

Gelirin sürekli artırılması sarmalına girilecek...

“Yandım gülüm keten helva” dememek için iyi düşünüp, çok çok kıymetli oyumuzu kullanmamız gerekiyor…

Unutmayın, önce yaşayalım ki, diğer zorluklara başa çıkalım!..

Güçlükleri aşmak için, yöneticilerin önünü açalım…

Bizler olmadan, bu halk olmadan terör de, ekonomik çıkmazlar da bitmez!..

Aksi takdirde, dert yanmaya hakkımız kalmaz!..

Var olan bir devlet, tüm güçlükle başa çıkabilir!..

Tüm halkımız iyi düşünüp, sandığa gitmeli ve karar vermeli…

Sonuca hep birlikte katlanacağız…

Geçmişi iyi analiz edelim ve kararımızı verelim!..