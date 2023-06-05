Ünlü pop yıldızı Beyoncé, "Kraliçe" lakabıyla anılan sanatçı, "Renaissance" adlı dünya turnesinin Londra ayağını tamamladı. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleştirdiği dördüncü konserin ardından ekibi için özel bir kutlama düzenledi.

Beyoncé'nin Londra'daki bir restorandan 300 hamburger menü siparişi verdiği ve bu özel kutlama için yaklaşık 2 bin sterlin (yaklaşık 50 bin TL) ödedi.

Beyonce Kaldığı Otelin Çalışanlarını Bahşişe Boğdu

İngiliz basını, Beyoncé'nin Londra'daki konserleri sırasında kaldığı Corinthia Hotel'de çalışanlara büyük değerde hediyeler verdiğini rapor etti. Ünlü şarkıcının kraliyet çatı katı süiti olarak bilinen ve geceliği 20 bin sterline mal olan bir oda tercih ettiği belirtildi.

Beyoncé'nin sadece oda ücretiyle yetinmeyip, otel çalışanlarına, kişisel şefine ve güvenlik görevlilerine 750 sterlinlik bahşişler verdiği de haberlere yansıdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi