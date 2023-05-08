AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, Suriye'nin Halep şehrinde 1999 yılında doğan terörist Ahlam Albashır, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG'nin üst düzey sorumlularınca verilen talimat üzerine, İdlib'e giderek Bilal Elhacmaos ile kaçakçılar aracılığıyla sınırdan geçip 27 Temmuz 2022'de Türkiye'ye giriş yaptı.

Aldıkları örgütsel talimat üzerine Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş ile Fatma Berkel'in ikametlerine giderek yerleşen Albashır ve Elhacmaos, bu evde belli bir süre kaldı. Daha sonra bu kişilerin işlettiği tekstil atölyesine taşınan Albashır ve Elhacmaos bir süre de burada barındı.

Tekstil atölyesinde çalışan Elhacmaos, Ahmet Haj Hasan ile iletişim kurarken, Ahlam Albashır ise Ahmet Haj Hasan'ın gayri resmi eşi Rama Eltaha ile irtibat kurdu. Albashır ve firari sanık Elhacmaos, atölyede kaldıkları sürede Rama Eltaha'nın oğlu Ahmet Elşeybun ile irtibata geçti.

İlk keşifte bombayı patlattığı yerde cep telefonuyla görüntü aldı

Ahlam Albashır, örgütsel talimat üzerine patlamanın meydana geldiği Taksim'de 22 Ekim 2022'de, saat 18.08 sıralarında ilk keşif çalışmasına Ahmet Elşeybun ve onun aracılığıyla ulaştığı korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali vasıtasıyla gitti.

Albashır, ilk keşifte tam bombayı patlattığı yerde cep telefonuyla görüntü de aldı.

Taksim'de 3 kez keşif gerçekleştirildi

Belirli bir süre sonra korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali'ye bizzat ulaşarak iletişim kuran terörist Albashır, Taksim bölgesinde 4 Kasım 2022'de saat 17.30 sıralarında ikinci kez keşif yaptı.

Yasir Al Korali, bu keşif sürecinde terörist Albashır'ı bekleyip tekrar tekstil atölyesine bıraktı. Terörist Albashir, son keşfini ise 8 Kasım'da gerçekleştirdi.

Albashır ve firari şüpheli Elhacmaos, 12 Kasım 2022'de Taksim'e tekrar gitmeye karar verdi. Yasir Al Korali ile irtibat kuran Albashır ve Elhacmaos, daha sonra vazgeçip, gidişlerini 13 Kasım 2022'ye erteledi.

Bu görüşme, Yasir Al Korali ile Ahlam Albashır'ın mesaj yazışmalarında tespit edildi.

Patlama günü

Bilal Elhacmaos ve Ahlam Albashır, 13 Kasım 2022'de planlı faaliyetleri dahilinde tekstil atölyesinde bulunan ve patlamaya neden olan düzeneği çanta içerisine yerleştirerek Yasir Al Korali'nin kullandığı 34 MG 5910 plakalı araç ile Taksim'e doğru yola çıktı.

Taksim'e ulaştıklarında terörist Albashır, bomba düzeneğinin bulunduğu çanta ve elindeki poşetlerle araçtan inerek saat 15.17'de İstiklal Caddesi'ne girdi.AA

Bilal Elhacmaos, Ahlam Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra Yasir Al Korali'nin kullandığı araçla Esenler'deki tekstil atölyesine geri döndü.

Albashır ise 15.29'de İstiklal Caddesi'ndeki bir kafenin önüne geldi, saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturdu.

Bankta yaklaşık 41 dakika oturan Albashır, "Hacı" kod isimli örgüt sorumlusunun telefonla talimat vermesiyle saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak, Taksim Meydanı istikametine yürüdü.

Albashır, patlamanın gerçekleştiği saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladı.

Terörist Albashır'ın daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Albashır, saldırının ardından taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler'e gitti.

Esenler'de şüpheli Ahmed Jarkas, Çinçindere Caddesi'nde saat 16.54'te bir otomobili park ederek Albashır'ı beklemeye başladı. Terörist Albashır, 17.30 civarında Taksim Meydanı'ndan binerek Esenler'e geldiği taksiden indi.

Bir süre caddedeki kaldırımda yürüyen Albashır, 17.37'de Jarkas ile park edilmiş araba önünde buluştu.

Jarkas, daha sonra arabaya binen terörist Albashır'ı Küçükçekmece'deki eve götürdü.

Patlamadan saatler sonra gözaltına alındı

Polis ekipleri, patlamanın ardından 1200 ayrı güvenlik kamerasını inceledi. 14 Kasım 2022'de, 21 adrese operasyon düzenleyen polis, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.