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Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Caddeye girişler polis ekipleri tarafından kapatılırken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı katta mahsur kalan 4 işçiyi tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otel inşaatının 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir otel inşaatı nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.