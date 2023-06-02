Beyoğlu Yeni Çarşı- Efeler 09 maçı canlı izle! Beyoğlu Yeni Çarşı- Efeler 09 maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? sorusunun cevabı futbolseverler tarafından aratılıyor. Türkiye TFF 3. lig yükselme playoff 2. tur maçında karşı karşıya gelen Beyoğlu Yeni Çarşı- Efeler 09 üst lige çıkma mücadelesi verecekler. Bu zorlu karşılaşmanın izlemenin yolları neler? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Beyoğlu Yeni Çarşı- Efeler 09 maçı youtube'de yayınlanacak mı? Şifresiz izlemenin yolları neler? İşte detaylar...

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI EFELER 09 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 3 LİG 3. grupta ligi 4. sırada tamamlayan Beyoğlu, Aydın temsilcisi Efeler'i İstanbul'da konuk ediyor. Playoff sisteminde üst tura çıkmak isteyen Beyoğlu taraftarlarının desteğiyle ilk maçta avantajlı skoru almak istiyor. Saat 16.00'da başlayacak bu zorlu karşılaşmayı Ali Meteoğlu yönetecek.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI EFELER 09 MAÇI NASIL İZLENİR?

EFELER MAÇA HAZIR

Lig'e yükselmek için play-off ikinci turunda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a konuk olacak olan Efeler 09 SFK, ikinci lig yolundaki kritik maç için hazırlıklarını tamamladı.

TFF 3. Lig sezonunu üçüncü bitiren Efeler 09 SFK'da gözler play-off turlarına çevrildi. Geçtiğimiz gün oynadığı play-off 1. tur maçında Artvin Hopaspor'u 1-0'lık skorla geçen yeşil-beyazlılar, 2. turda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak. İkinci lig yolundaki kritik maç öncesi antrenmanlarına devam eden Efeler 09 SFK, hazırlıklarını tamamladı.