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BEYOĞLU YENİ ÇARŞI ÇANKAYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 3 grupta 4. sırada tamamalayan Beyoğlu Yeni Çarşı taraftarları önünde Ankara temsilcisi Çankaya ile karşı karşıya geliyor. Taraftarları önünde bir üste çıkmak isteyen İstanbul temsilcisi hata yapmak istemiyor. Beyoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takımın maçı 16.00'da başlayacak, bu zorlu karşılaşmayı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI ÇANKAYA MAÇI CANLI İZLE

İstanbul'da karşı karşıya gelecek Beyoğlu Yeni Çarşı Çankaya maçı hakkında herhangi bir yayın bilgisi bulunmamaktadır. Bilgisi geldiği zaman sitemizde bulabilirsiniz...

ELEME USULÜ YAPILACAK!

Üst lige çıkmak isteyen Beyoğlu Yeni Çarşı ve Çankaya kozlarını İstanbul'da paylaşacak. Tek maç üzeri olacak bu karşılaşmayı yenen takım finalde Efeler 09 Hopaspor maçının galibiyle oynayacak.