Afetlere hazırlık konusunda örnek teşkil edecek çalışmalara imza atan Beylikdüzü Belediyesi, binalarının risk durumunu sorgulamak isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak “Hızlı Tarama Testi” hizmeti veriyor. Başvurular neticesinde belediye ekiplerince yapılan hasar tespitinin ardından, bina durumuyla ilgili en hızlı şekilde vatandaşlara geri bildirim yapılıyor.

Olası afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren ve örnek projelere imza atan Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki riskli binaların tespiti için de çalışmalar yürütüyor. Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile koordineli bir şekilde ücretsiz olarak “Hızlı Tarama Testi” hizmeti veriyor. Vatandaşlardan gelen başvurular neticesinde belediye ekipleri, hızlı tarama metoduyla binaların hasar tespitini yapıyor. Bu kapsamda kolon ve statik taşıyıcılarda sıyırma işleminin yapılmasının ardından gerekli ölçümler ve incelemeler yapılıyor. Toplanan veriler belediyenin teknik personelleri tarafından İBB’nin sistemine girildikten sonra sonuçlar inceleniyor ve binanın durumuyla ilgili vatandaşlara geri bildirimlerde bulunuluyor.

Belediyenin internet sitesi üzerinden kolay başvuru

Kahramanmaraş merkezli depremlerin tarama testlerine olan talebi artırdığını ifade eden Beylikdüzü Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Ertan Kara, Beylikdüzü’nde 2 bine yakın başvuru yapıldığını belirtti. Kara, “İBB, 2020 yılından itibaren il genelinde hızlı tarama testi çalışmalarına başladı. 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından bununla ilgili yerelde çok fazla talep oluştu. Biz de bir çözüm ortağı olarak ilçemizde testleri kendi bünyemizde yapmaya başladık. İBB ve Belediyemize gelen başvuruları toplayarak hızlı tarama testlerini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle, 10 katın altındaki binalarda bu sistem çalışıyor. Ayrıca, 1999 depremi öncesi binalara öncelik veriyoruz. Başvuruları hızlıca alarak yerinde incelemelerin yapılması için ekiplerimizi adreslere yönlendiriyoruz. Sonuçları da en hızlı şekilde ilgililere ulaştırıyoruz. D ve E sınıfı yani riskli olan binalardaki vatandaşlarımıza gerekli uyarılarda bulunuyor, kentsel dönüşüme yönlendirme ve çözüm noktasında da her türlü yardım ve desteği sağlıyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin resmi internet sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresinde ana sayfasında bulunan online işlemler sekmesinden kolayca başvuru yapabilirler” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ