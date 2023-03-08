Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadınlar için istihdam fuarı düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda kadınlar için özel olarak düzenlenen fuarda iş arayan çok sayıda kadınla işverenler bir araya geldi. Günün anlam ve önemine uygun olarak karanfillerle karşılanan kadınlar firma temsilcileri ile görüşerek yazılı başvurunun ardından mülakatlara katıldı. 100’e yakın kişinin başvurduğu fuarda adayların uygun pozisyonlara yerleştirilerek istihdam edilmesi sağlanacak.

Mülakat Teknikleri ve Beden Dili Eğitimi verildi

İstihdam fuarı kapsamında ayrıca Mülakat Teknikleri ve Beden Dili Eğitimi de verildi. İŞKUR İş Kulübü eğitmeni Muammer Yerlikaya’nın yaptığı sunumda iş başvurusu sırasında yapılması gerekenler ile beden dili eğitimi verildi. Uygulamalı olarak yapılan eğitime katılanlara sertifika verildi.

“İş arayan herkesin iş hayatına katılmalarına katkı sunacağız”

Türkiye’nin kanayan yarası işsizliğe çözüm bulmak için birçok adım attıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlenen istihdam fuarının amacına ulaşmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Çalık, “Amacımız, ilçemizde iş arayan herkese destek olarak iş hayatına katılmalarına katkı sunmak. Bu konudaki çalışmalarımız da artarak devam edecek. Ayrıca iş arayan tüm vatandaşlarımız, Beylicium AVM 3.katta bulunan Kariyer Merkezi’ne başvurabilirler” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ