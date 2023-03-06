7 Mart Salı günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda kadınlar için özel olarak düzenlenecek fuarda iş arayan kadınlarla işverenler bir araya gelecek. Yapılacak mülakatların ardından katılımcıların uygun pozisyonlara yerleştirilerek istihdam edilmesi sağlanacak. Etkinlik kapsamında ayrıca saat 13.00’de Mülakat Teknikleri ve Beden Dili eğitimi de verilecek.

TARİH: 07 Mart Salı

SAAT: 10.00-.16.00

YER: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak, Atatürk Blv. No:28,Beylikdüzü- İstanbul