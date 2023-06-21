Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde sivrisinek, karasinek, uçkun ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak cadde, park ve yeşil alan gibi haşerelerin çoğalma ihtimali olan birçok alanda düzenli olarak ilaçlama uygulaması yapılıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, sinek türlerine karşı mahallelerde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmasına aralıksız devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte ortaya çıkan sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda haftanın her günü ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. İlaçlama çalışmaları kapsamında; sivrisinek ve karasineklerin potansiyel üreme alanı olarak belirlenen sulak alanlar, süs havuzları, fosseptikler, içinde su bulunan bodrumlar, kanalizasyon ve yağmursuyu kanalları, dereler ve çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanıyor.

“Larva ilaçlamaları, sivrisinekle mücadele çalışmalarının çok önemli bir ayağını oluşturuyor”

Sivrisinek ve sinek oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin önemine vurgu yapan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Özellikle sivrisineklerin kanatlanmadan önce larva halindeyken üreme noktalarını tespit ederek müdahale ediyoruz. Larva ilaçlamaları, sivrisinekle mücadele çalışmalarının çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu amaçla İBB’nin ilaçlama birimiyle yıl boyunca koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. ULV cihazları dediğimiz vatandaşların sokaklarda gördüğü araçlarla her gün, tüm mahallelerimizde ilaçlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Öte yandan toplumu bilinçlendirerek insanların bu konuda duyarlı olmasını sağlıyoruz. Müdürlük olarak vatandaşlarımızın sağlığı için üzerimize düşen her türlü görevi büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.