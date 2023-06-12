T.C. BÜYÜKÇEKMECE3. İCRA DAİRESİ

2022/6027 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/6027 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 361 ada 15 parselde kayıtlı A1 Blok 4.normal kat (10) bağımsız bölüm no.lu 'daire' nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, adres olarak; Beylikdüzü Marmara Mahallesi, Kocatepe Caddesi No: 206A Begonya Apartmanı K: 4 D: 10 adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Belediye'den temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede dairenin plan itibariyle (3+1 tipinde); antre, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo tuvalet, ebeveyn banyosu, ayrı tuvalet ve bir balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgah ve dolapları tamam, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvc'dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre daire, net 101,80 m2 ve 6,70 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Taşınmazda kiracı ikamet etmektedir. Her katta iki daire mevcuttur. Binada iki asansör bulunmaktadır. Bina, 2006 yılında inşa edilmiştir. Beylikdüzü, Yakuplu, 361 ada 15 parsel, A1 Blok 4.normal kat (10) b.b. no.lu 'daire'nin değeri 3.240.000,00 TL olarak hesap ve tespit edilmiştir.

Adresi :Beylikdüzü Marmara Mahallesi, Kocatepe Caddesi No: 206A Begonya Apartmanı K: 4 D: 10 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 9.648,79 m2

Arsa Payı : 14/1350

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 3. Etap uygulama imar planında, Taks: 0.50 Kaks: 2.00 bitişik nizam 5 kat "yerleşik konut alanı" olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 3.240.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 11:13

01/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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